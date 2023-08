Apple a proposé la bêta 5 d’iOS 17 sur iPhone et d’iPadOS 17 sur iPad, pour le moment auprès des développeurs. Il y a quelques nouveautés avec cette version, c’est l’occasion de les découvrir.

– L’App Store évolue et abandonne les textes en majuscules. Ainsi, les boutons « OBTENIR », « OUVRIR » et « METTRE À JOUR » à côté des applications deviennent « Obtenir », « Ouvrir » et « Mettre à jour ».

– La fonction Live Voicemail permet aux utilisateurs de lire des transcriptions en temps réel des messages vocaux laissés sur leur messagerie, et leur donne la possibilité de répondre pendant qu’on leur laisse un message. Avec la bêta 5, a clarifié le fonctionnement pour éviter les confusions. On peut maintenant lire :

Votre appel a été transféré vers la messagerie vocale. La personne que vous cherchez à joindre n’est pas disponible. Au signal sonore, veuillez enregistrer votre message. Une fois l’enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher.

– Apple revoit encore son application Santé avec des améliorations pour le suivi de l’humeur. L’apparence a été un peu modifiée et il y a un nouveau graphique lorsque l’on accède à l’interface de suivi des humeurs.

– Un nouveau pop-up apparaît moment d’utiliser Safari en navigation privée. iOS 17 vous invite à activer ou non la fonction qui nécessite l’usage de Face ID ou Touch ID si vous quittez Safari ou verrouillez votre iPhone. Ce système a été activé par défaut avec les premières bêtas. Ici, iOS 17 invite les utilisateurs à faire le choix (qui peut ensuite être modifié dans les réglages).

– Les icônes qu’Apple utilise pour Safari dans l’application Raccourcis ont été affinées pour rendre plus évidente la fonction de chaque action.

– Apple a revu les exemples pour la fonction Accompagnement (Check In). Désormais, on peut voir le pourcentage de batterie et les informations de déverrouillage de l’iPhone qui sont envoyées en même temps que la localisation.