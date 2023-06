Apple a proposé au téléchargement la première bêta d’iOS 17, juste après sa présentation à la keynote d’ouverture de la WWDC. Le fabricant a bien fait comprendre qu’il s’agissait d’une version pour les développeurs. Et pourtant, beaucoup de non-développeurs ont réussi à l’installer.

Les premières bêtas ont toujours été destinées aux développeurs. Mais il était possible de « tricher » auparavant, en installant un profil téléchargé sur Internet. Ce profil, qui venait d’un site ayant pris un compte développeur payant (99$/an) chez Apple, permettait de basculer son iPhone sur le canal des bêtas pour les développeurs.

Il se trouve qu’Apple a mis fin à ce système de profils depuis iOS 16.4. Désormais, tout passe par l’application Réglages sur son iPhone. On peut choisir ce que l’on souhaite : bêta développeur ou bêta publique. Pour la première option, il faut normalement qu’un compte développeur soit configuré au niveau de l’iPhone.

Et pourtant, de nombreux utilisateurs ont eu la surprise de voir qu’ils avaient l’option « iOS 17 Developer Beta » en se rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta. Cela ne devrait pas s’afficher étant donné qu’ils ne sont pas développeurs. Mais c’est bel et bien présent et le téléchargement s’effectue sans problème, tout comme l’installation.

Reste à voir maintenant si les utilisateurs qui ont pu installer la bêta d’iOS 17 sans être développeurs pourront aussi installer les mises à jour (bêta 2, bêta 3, etc) ou s’ils vont connaître un blocage. On peut imaginer que cela devrait passer, mais ça reste à confirmer.

Pour rappel, la bêta publique arrivera dans le courant du mois de juillet. Quant à la version finale, elle sera disponible à l’automne selon Apple. Il faut s’attendre à une arrivée en septembre.