iOS 17 est le premier gros morceau de la keynote, la prochaine mouture de l’OS de l’iPhone, avec principalement des améliorations des fonctions Téléphone, Messages et FaceTime. L’app Téléphone se dote désormais de « posters » personnalisés. Vous pouvez ainsi rattacher un image à un contact, image qui s’affichera chez vos contacts quand vous les appellerez. Cette fonction est aussi disponible avec les applications de VoIP (Skype, WhatsApp, etc), et ce grâce à CallKit.

iOS 17 propose aussi la transcription en temps réel lorsque quelqu’un vous laisse un message vocal. Vous pourrez ainsi décider si vous voulez appeler la personne ou la laisser enregistrer son message. Avec FaceTime, il est désormais possible de laisser un message vidéo si la personne ne répond pas. Une nouvelle option permet aussi de se rendre directement au dernier message non lu. En outre, faire un simple balayage sur un message permet de répondre rapidement. A noter que Les messages audio sont transcrits automatiquement.

En vrac aussi, une nouvelle option, Check In, permet de savoir quand un proche est arrivé à un endroit spécifique. Un menu permet de voir vos actions les plus utilisées, les applications ainsi que les autocollants. Sur la partie photo, Il est désormais possible de choisir une photo, détourer une personne et créer un autocollant animé. Il est aussi possible d’ajouter des effets à des autocollants, ainsi qu’ajouter un autocollant à chaque message. Aussi, les autocollants arriveront dans les apps tierces

AirDrop peut être utilisé pour partager facilement son contact (numéro, poster, adresse email, etc) avec une personne à proximité. Çela fonctionne aussi avec l’Apple Watch. AirDrop peut aussi être utilisé à distance grâce à Internet.

OS 17 améliore sensiblement le clavier, la correction automatique notamment. La correction automatique s’attaque désormais à la grammaire et les prédictions de saisie ont été améliorées et s’affichent au niveau du texte écrit. La fonction dictée évolue également grâce à un nouveau modèle, mais il n’y a pas d’autres informations précises sur le sujet.

Apple annonce Journal, une nouvelle application pour iOS 17. L’application Journal permet d’écrire au quotidien, comme un journal intime. Il y aura des suggestions aussi, selon le type de données (comme vos photos par exemple). A noter enfin que les applications tierces pourront aussi utiliser une API dédiée pour se synchroniser avec l’app. Un balayage vers la gauche permettra aussi de voir vos photos préférées. Les widgets seront supportés.

Attendue aussi, le mode StandBy (en veille). Quand l’iPhone est verrouillé, il sera désormais possible de voir l’heure qui s’affichera en gros, ainsi que la date. La nuit, le lettrage de StandBy s’affichera en rouge sombre, de façon à ne pas éclairer toute la pièce ! en vrac encore, il sera possible d’enregistrer les cartes hors-lignes d’Apple Plans. enfin, et ceka avait fuité, il ne sera plus nécessaire de dire « Dis Siri ». Juste « Siri » !