Apple propose aujourd’hui la bêta 7 (build 215319a) d’iOS 17 sur iPhone et d’iPadOS 17 sur iPad. Elle arrive une semaine après la précédente. Cela concerne les développeurs dans l’immédiat.

Il n’y a pas encore d’informations pour les nouveautés de la bêta 7 d’iOS 17. La version précédente avait été l’occasion de changer l’emplacement du bouton pour raccrocher pendant un appel, en le mettant en bas au centre (au lieu d’en bas à droite avec les premières versions). Apple avait également modifié « Luminosité et affichage » pour changer l’icône du fond d’écran pour s’adapter à celui d’iOS 17.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la bêta 7 d’iOS 17.

Du côté de tvOS 17 (build 21J5347a) et watchOS 10 (build 21R5349b), nous avons aussi le droit à la bêta 7. Et pour macOS Sonoma, c’est la bêta 6 (build 23A5328b). La différence s’explique par le fait qu’iOS 17, watchOS 10 et tvOS 17 ont basculé sur un rythme hebdomadaire pour les nouvelles bêtas, contre une fois tous les 15 jours pour macOS Sonoma. Les trois premiers systèmes d’exploitation devraient voir le jour en septembre, contre octobre pour macOS Sonoma. Le système d’exploitation pour Mac a donc encore un peu de temps, ce qui permet de continuer les tests toutes les deux semaines.