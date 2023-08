Apple propose aujourd’hui la bêta 6 (build 21A5312c) d’iOS 17 sur iPhone et d’iPadOS 17 sur iPad. Elle arrive une semaine après la précédente et concerne les développeurs. Il n’y a pas encore la troisième bêta publique, mais ça ne va pas tarder.

Comme nous pouvons le voir, Apple bascule désormais sur une nouvelle bêta par semaine, contre une fois toutes les deux semaines auparavant. Ce n’est pas réellement une surprise, sachant que c’est le même scénario chaque année. Apple rapproche les sorties au mois d’août pour corriger un maximum de bugs. Il ne faut donc pas s’attendre à beaucoup de nouveautés avec la version du jour et les suivantes.

Pour rappel, la précédente bêta a été l’occasion d’avoir de petits changements, notamment sur l’App Store où les boutons « OBTENIR », « OUVRIR » et « METTRE À JOUR » à côté des applications deviennent « Obtenir », « Ouvrir » et « Mettre à jour ». Apple a également changé la présentation de la fonction Live Voicemail, a modifié son application Santé avec des améliorations pour le suivi de l’humeur et plus encore. Les nouveautés sont à retrouver sur cet article.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la bêta 6 d’iOS 17.

Dans la foulée, il y a la bêta 6 (build 21R5341c) de watchOS 10 pour l’Apple Watch et la bêta 6 (build 21J5339b) de tvOS 17 pour l’Apple TV. Là encore, cela concerne les développeurs.

Et macOS Sonoma ? Il n’y a rien, on reste sur la bêta 5 distribuée la semaine dernière. Apple va probablement la sortie toutes les deux semaines pour son nouveau système d’exploitation pour Mac. Cela s’explique par le fait que la version finale arrivera normalement plus tard qu’iOS 17, tvOS 17 et watchOS 10. Il y a donc encore du temps pour faire les tests.