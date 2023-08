Apple a proposé cette semaine la bêta 6 d’iOS 17 sur iPhone et d’iPadOS 17 sur iPad. C’est l’occasion de voir quelles sont les nouveautés de la version qui arrive une semaine après la précédente.

– Il y a de l’évolution au moment des appels. Avec les premières bêtas d’iOS 17, Apple avait changé l’interface des boutons, notamment en mettant le bouton pour raccrocher dans le coin inférieur droit de l’écran. Avec la bêta 6, le bouton en question est toujours en bas, mais au centre.

– Dans l’application Messages, il est maintenant possible de faire un appui long sur le bouton « + » pour faire apparaître le sélecteur de photos. C’est une alternative au fait de devoir toucher le bouton « + » et de choisir le sélecteur de photos dans la liste.

– Apple a une nouvelle fois modifié son application Santé et plus exactement le suivi des humeurs. Les anneaux autour de chaque humeur s’animent maintenant plus rapidement autour de chaque forme. Il y a également davantage d’anneaux.

– La section « Luminosité et affichage » dans l’application Réglages change l’icône du fond d’écran pour s’adapter à celui d’iOS 17.

– Au lancement de l’application Photos, un pop-up apparaît pour dévoiler les nouveautés.

Apple a basculé sur un rythme de bêtas hebdomadaires pour iOS 17, au lieu de bimensuel jusqu’à présent. Ce sera le cas jusqu’à la sortie de la version finale (le mois prochain normalement).