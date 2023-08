Avec iOS 17, Apple a décidé de changer l’interface de l’iPhone pendant un appel. Les boutons ne sont plus au même endroit, dont celui pour raccrocher. Le changement est une réalité depuis la bêta 1 en juin, mais il n’a pas beaucoup fait parler de lui. Justement, il s’est fait beaucoup remarquer ces derniers temps.



Interface sur iOS 16

Avec iOS 16, l’interface de l’appel affiche les boutons au centre avec « Silence », « Clavier », « Haut-parleur », « Nouvel appel », « FaceTime » et « Contacts ». Il y a ensuite le bouton rouge pour raccrocher en bas de l’écran.

Place maintenant à iOS 17 et les fameux changements. Tous les boutons basculent en bas de l’écran, il n’y a plus rien au centre. On retrouve « Haut-parleur », « FaceTime, « Coupe le son », « Ajouter », « Clavier » et « Raccrocher ». Nous pouvons voir qu’il y a eu quelques changements et surtout que le bouton pour raccrocher est désormais situé au même niveau que les autres.



Interface sur iOS 17

Un autre élément qui saute aux yeux est le fait qu’iOS 16 propose six boutons (en plus de raccrocher), là où iOS 17 en dispose de cinq. C’est la fonction pour envoyer un message qui a disparu. Où est-elle passée ? Il faut désormais toucher l’icône « i » en haut à droite pour tomber sur la fiche du contact. On peut alors sélectionner l’icône dédiée pour envoyer un message.

Pourquoi tous ces changements ? Apple ne donne aucune explication. Il est donc difficile de répondre à la question.