Apple propose du changement avec la première bêta d’iOS 16.4, disponible aujourd’hui. Il existe une nouvelle option qui permet de rejoindre le programme des bêtas directement depuis les réglages d’iOS.

Image 9to5Mac

Voici ce qu’Apple indique concernant la nouveauté :

À partir de la bêta d’iOS et d’iPadOS 16.4, les membres de l’Apple Developer Program verront apparaître une nouvelle option permettant d’activer les versions bêta pour développeurs directement depuis la section Mise à jour logicielle dans Réglages. Cette nouvelle option sera automatiquement activée sur les appareils déjà inscrits au programme qui effectuent une mise à jour vers la dernière version bêta. Votre iPhone ou iPad doit être connecté avec le même compte Apple que celui que vous avez utilisé pour vous inscrire à l’Apple Developer Program afin de voir cette option dans Réglages.

Jusqu’à présent, il fallait se connecter sur le site d’Apple dédié aux développeurs puis télécharger un profil. Ce profil permettait de basculer l’iPhone ou l’iPad sur le canal des bêtas après un redémarrage. Cette étape n’est plus nécessaire à partir d’iOS 16.4, il suffit de faire son choix depuis les réglages d’iOS.

Dans la même idée, Apple annonce mettre bientôt un terme au système de profils. « Dans les futures versions d’iOS et d’iPadOS, ce nouveau réglage sera le moyen d’activer les bêtas pour développeurs et les profils de configuration ne permettront plus d’y accéder », indique le groupe. Les utilisateurs qui ne sont pas inscrits au programme auront uniquement la possibilité d’installer les bêtas publiques. Autrement dit, ceux qui passent par des sites Internet pour télécharger le profil des développeurs sans payer ne pourront plus le faire.