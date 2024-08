Apple annonce que les développeurs vont pouvoir proposer via leurs applications des transactions sans contact grâce au NFC de l’iPhone, et ce dès iOS 18.1. Ils ne seront pas obligés d’utiliser Apple Pay ou l’application Cartes d’Apple.

Les applications iOS tierces vont accéder à la puce NFC de l’iPhone

Grâce aux nouvelles API NFC et SE (Secure Element), les développeurs pourront proposer des transactions sans contact dans leurs applications pour les paiements en magasin, les clés de voiture, les transports en commun en boucle fermée, les badges d’entreprise, les cartes d’étudiant, les clés de maison, les clés d’hôtel, les cartes de fidélité et de récompenses des commerçants, et les billets d’entrée à des événements.

Qu’en est-il de la sécurité et du respect de la vie privée des utilisateurs ? Selon Apple, cette nouvelle solution a été conçue pour offrir aux développeurs un moyen sûr de proposer des transactions sans contact grâce au NFC à partir de leurs applications iOS. Les API NFC et SE s’appuient sur le Secure Element, une puce certifiée conforme aux normes de l’industrie et conçue pour stocker les informations sensibles en toute sécurité sur l’appareil. Apple a consacré d’importantes ressources à la conception d’une solution qui protège la sécurité et la vie privée des utilisateurs, en exploitant un certain nombre de technologies matérielles et logicielles propriétaires d’Apple lors d’une transaction sans contact, notamment avec la Secure Enclave, l’authentification biométrique et les serveurs Apple.

Pour effectuer une transaction sans contact dans une application qui utilise ces API, les utilisateurs peuvent soit ouvrir l’application directement, soit définir l’application comme application sans contact par défaut dans les réglages iOS, et double-cliquer sur le bouton latéral de l’iPhone pour initier une transaction.

Les développeurs doivent signer avec Apple

N’importe quel développeur peut utiliser la puce NFC de l’iPhone pour faire des transactions avec son application. Cependant, il devra conclure un accord commercial avec Apple, demander l’autorisation pour utiliser l’API NFC et SE, et payer les frais associés (le montant n’est pas précisé). Cet accord garantit que seuls les développeurs autorisés qui répondent à certaines exigences industrielles et réglementaires, et qui s’engagent à respecter les normes de sécurité et de confidentialité d’Apple, pourront accéder aux API correspondantes.

Quelques pays au départ avec iOS 18.1

Les API NFC et SE seront mises à la disposition des développeurs en Australie, au Brésil, au Canada, au Japon, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis lors d’une prochaine phase de développement pour iOS 18.1, et d’autres pays suivront. Les développeurs et les utilisateurs qui le souhaitent continueront d’avoir accès à Apple Pay et l’application Cartes.

On notera au passage que les pays de l’Union européen n’auront pas le droit à la nouveauté, du moins au départ. C’est assez cocasse quand on sait que c’est la Commission européenne qui a poussé Apple à s’ouvrir en ce qui concerne la puce NFC de l’iPhone.