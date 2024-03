Apple annonce que les utilisateurs dans les pays de l’Union européenne vont pouvoir télécharger les applications iOS directement depuis le Web, sans passer par l’App Store ou une boutique d’apps alternative. C’est rapport au Digital Markets Act (DMA). Attention toutefois : il y a des restrictions et il ne s’agit pas tout à fait du sideloading.

Avec iOS 17.4, Apple s’est conformé au DMA… à sa façon, dira-t-on. Les App Store tiers sont autorisés, mais Apple a beaucoup de règles en place qui dérangent les développeurs, notamment le fait de devoir payer 0,50€ à chaque installation d’application ou mise à jour par les utilisateurs, faire valider l’App Store tiers par Apple pour que les utilisateurs puissent l’installer, et plus encore.

Aujourd’hui, Apple annonce qu’une mise à jour d’iOS sera disponible au printemps pour autoriser les développeurs à proposer leurs applications directement sur leurs sites Web pour que les utilisateurs des pays de l’Union européenne puissent les télécharger puis les installer. En soi, ce comportement est déjà une réalité sur Mac. N’importe quel développeur peut distribuer son application de cette façon, sans aucun contrôle d’Apple, et ce immédiatement. Mais il y a un mais pour iOS.

Plusieurs restrictions en place pour l’installation d’apps depuis le Web

Pour commencer, il faut être un développeur enregistré au programme d’Apple (99$/an) et accepter les nouvelles conditions de l’App Store… bien que l’application ne soit pas distribuée par ce moyen. Et qui dit nouvelles conditions dit que le développeur devra accepter de payer 0,50€ à chaque installation d’application ou mise à jour par les utilisateurs.

De plus, il faut que le développeur respecte les règles d’Apple en matière de notarisation et que le site Internet utilisé pour télécharger les applications soit renseigné au niveau de l’App Store Connect pour qu’Apple donne son feu vert. Apple précise au passage que les développeurs auront accès à des API pour la distribution de leurs applications iOS via le Web.

C’est fini pour les règles ? Non, ça continue. Le développeur doit être inscrit au programme de développeur d’Apple en tant qu’organisation constituée, domiciliée ou enregistrée dans l’Union européenne. Il doit aussi avoir eu son compte depuis au moins deux ans pour pouvoir distribuer les applications iOS sur le Web. Enfin, il doit avoir une application sur l’App Store dont le nombre de premières installations annuelles sur iOS dans l’UE a été supérieur à un million au cours de l’année civile précédente.

« La distribution d’applications directement à partir d’un site Web nécessite une responsabilité et une supervision de l’expérience utilisateur, y compris la capacité de gérer les applications et de fournir une assistance à la clientèle et des remboursements », prévient Apple. « Apple autorisera les développeurs s’ils répondent à des critères spécifiques et s’ils s’engagent à respecter des exigences permanentes visant à protéger les utilisateurs ».

Les petits développeurs sont bien embêtés

Étant donné les règles en place, cela va bloquer les petits développeurs, puisqu’Apple demande toujours 0,50€ à chaque installation et qu’il faut avoir au moins un million de téléchargements pour une application sur l’App Store. La Commission européenne va-t-elle laisser passer ça avec son DMA ?

Outre la distribution d’applications sur le Web, Apple annonce que lorsque les utilisateurs sont invités à effectuer une transaction pour des biens ou des services numériques sur une page Web externe, les développeurs peuvent choisir la manière de concevoir les promotions, les remises et autres offres. Les modèles de conception fournis par Apple sont désormais facultatifs.