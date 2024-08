La bêta 3 d’iOS 18.1, disponible dès maintenant pour les développeurs, s’améliore au niveau des résumés de notifications grâce à Apple Intelligence. En effet, cela concerne désormais toutes les applications. C’était uniquement Messages et Mail jusqu’à présent.

Apple Intelligence peut résumer le contenu des messages et des groupes de notifications pour les rendre plus succincts et plus faciles à lire. L’utilisateur a le contrôle sur la fonctionnalité, au point qu’il peut la désactiver. S’il l’active, il peut choisir de la limiter à certaines applications et non la totalité.

Un pop-up s’affiche après l’installation de la bêta 3 d’iOS 18.1 pour faire son choix. Bien sûr, un tour dans l’application Réglages permet de faire des modifications ultérieures.

Les résumés utilisent l’IA pour capturer intelligemment le contenu d’un message, d’un e-mail, d’un titre d’actualité ou autre. Ce résumé est ensuite envoyé sous forme de notification.

Comme pour les autres fonctionnalités d’Apple Intelligence, le résumé de notifications nécessite un appareil capable d’exécuter Apple Intelligence, à savoir les iPhone 15 Pro/Pro Max ou un iPad ou un Mac doté d’une puce M1/M2/M3/M4. Le système est limité aux développeurs qui ont installé la troisième version bêta d’iOS 18.1, mais Apple Intelligence fera l’objet d’une version publique dans quelques semaines (en octobre normalement).

Dans le même temps, la bêta 3 d’iOS 18.1 ajoute une fonction pour effacer les éléments gênants sur une photo. Plus d’informations à retrouver sur cet article dédié.