Apple a proposé la bêta 6 d’iOS 18 et la bêta 2 d’iOS 18.1, avec quelques nouveautés au programme. C’est l’occasion de voir ce que les mises à jour ajoutent.

Nouveautés communes entre les deux bêtas

– Le centre de contrôle ajoute un nouveau bouton pour rapidement activer ou désactiver le Bluetooth. C’est un bouton séparé de celui que l’on retrouve déjà au niveau de la section de la connectivité (avec le mode avion, le Wi-Fi, etc). De plus, il est possible de mettre le bouton du Bluetooth sur l’écran de verrouillage comme raccourci en bas de l’écran, à la place du flash ou de l’appareil photo. Il est aussi possible de le configurer au niveau du bouton Action sur les iPhone 15 Pro.

– Quand vous avez le mode sombre activé, les icônes des applications sur les notifications seront également sombres, au lieu d’être claires. À noter qu’avec la bêta 2 d’iOS 18.1, le mode sombre du système et le mode sombre des icônes doivent être activés pour que les notifications aient une icône plus sombre. Avec la bêta 6 d’iOS 18, il n’est pas nécessaire de forcer le mode sombre du système.

– Les applications Photos, Traduire, Podcasts, Maison, Apple TV, Calculette et Notes affichent un pop-up au premier lancement indiquant quelles sont les nouveautés à retrouver.

– Les teintes que vous appliquez à vos icônes pour les assortir aux fonds d’écran sont désormais liées à ce fond d’écran plutôt qu’au système. Lorsque vous changez de fond d’écran, vos icônes changent également si vous les avez adaptées à la couleur du fond d’écran.

Finally!! Icon tints can now link with the wallpaper in iOS 18 Beta 6. pic.twitter.com/Q42WcoF8S4 — Beta Profiles (@BetaProfiles) August 12, 2024

– Apple Music affiche un nouvel onglet « Nouveau » qui recense les nouveautés musicales.

Nouveautés spécifiques à la bêta 2 d’iOS 18.1

– Safari intègre une nouvelle « gomme magique » qu’Apple nomme Distraction Control en anglais. Cette fonction permet de facilement masquer des éléments gênants sur une page, comme les bandeaux pour les cookies. Plus d’informations sur cet article dédié. C’est déjà disponible sur iOS 18 depuis la bêta 5.

– L’application Photos évolue pour changer quelques éléments de design par rapport aux premières bêtas d’iOS 18. La vue du carrousel a notamment disparu. Aussi, un nouveau bouton « Modifier les pages » est disponible pour rapidement masquer certaines pages de l’écran d’accueil. Plus d’informations sur cet article dédié. C’est déjà disponible sur iOS 18 depuis la bêta 5.

– Certains utilisateurs dans des pays de l’Union européenne arrivent à activer Apple Intelligence sur iPhone, ce qui n’était pas possible avec la bêta 1. Il faut s’assurer de configurer son iPhone en anglais américain, de basculer la région sur les États-Unis et de mettre Siri en anglais américain.

La même méthode pour activer Apple Intelligence en Europe fonctionne désormais sur iOS 18.1 developer beta 2. 👌 https://t.co/Y9la5V0fcP pic.twitter.com/RRnWndqF5J — Joffrey (@joffrey) August 12, 2024

– Apple Intelligence inclut de nouvelles versions localisées de l’anglais. Les options comprennent le Canada, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, l’Inde et Singapour, qui s’ajoutent aux options de localisation précédentes pour les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie.

– Il n’est plus possible d’accéder à la recherche Spotlight en balayant vers le bas à partir de l’écran de verrouillage, mais il peut s’agir d’un bug.

Nouveauté spécifique à la bêta 6 d’iOS 18

– Nouvelle présentation pour les collections d’albums dans l’application Photos.