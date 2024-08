Apple propose aujourd’hui la bêta 5 d’iOS 18 et c’est l’occasion d’avoir une nouvelle fonctionnalité au niveau de Safari, à savoir un contrôle de la distraction. C’est la première fois qu’Apple l’évoque, mais les rumeurs avaient déjà parlé de cet élément avec la « gomme magique ».

Ici, nous avons masqué le logo d’iPhoneAddict en haut

La « gomme magique » arrive sur Safari avec iOS 18

Comme son nom le suggère, le contrôle de la distraction est conçu pour réduire les éléments distrayants dans les articles et les pages Web, tels que les fenêtres de connexion, les fenêtres contextuelles de préférence pour les cookies, les bannières d’inscription aux newsletters, les vidéos en lecture automatique, et bien d’autres encore.

Le contrôle de la distraction peut être utilisé pour masquer le contenu statique d’une page, mais il ne s’agit pas d’un bloqueur de publicités selon Apple et il ne peut pas être utilisé pour masquer les publicités de manière permanente. Une publicité peut être temporairement masquée, mais cette fonction n’a pas été conçue pour les pubs, et elles réapparaîtront lors de l’actualisation de la page. De même, la fonction n’a pas été conçue pour les éléments d’une page qui changent régulièrement.

Pour utiliser le contrôle des distractions, il faut mettre à jour vers la bêta 5 d’iOS 18 et ouvrir Safari. Une fois que c’est fait, il faut accéder au menu de la page (en cliquant sur l’icône à gauche de la barre d’URL) et sélectionner la nouvelle option « Masquer les éléments gênants ». Vous pouvez sélectionner une zone de la page que vous souhaitez masquer et le contenu statique sélectionné restera masqué.

Par exemple, vous pouvez masquer les bannières vous invitant à accepter ou refuser les cookies en Europe. C’est lié au RGPD. La fonction de masquage avec Safari revient à la même chose que la fermeture d’une bannière sans soumettre les préférences du site.

Sur Mac, c’est également disponible sur Safari avec la nouvelle bêta de macOS Sequoia.