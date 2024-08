Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 5 (build 22A5326f) d’iOS 18 sur iPhone et d’iPadOS 18 sur iPad. Elle débarque deux semaines après la version précédente et concerne pour le moment les développeurs.

Il n’y a pas encore d’informations sur les nouveautés de la version du jour. La précédente en a proposé quelques-unes. Le thème clair ou sombre d’iOS est désormais synchronisé avec le thème clair ou sombre pour les icônes d’applications sur l’écran d’accueil. L’application Réglages a ajouté une nouvelle section qui a pour nom iCloud, aux côtés d’App Store, Cartes et Apple Pay, et Game Center. Au niveau des paramètres de l’appareil photo dans l’application Réglages, une nouvelle option « Controls Menu ». D’autre part, de nouveaux fonds d’écran sont disponibles pour CarPlay. La liste des nouveautés à retrouver sur cet article.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous verrez la révision de la bêta 5 d’iOS 18 apparaître et pourrez procéder au téléchargement puis à l’installation.

Pour rappel, Apple propose également un autre canal pour les développeurs avec la bêta d’iOS 18.1 (et macOS 15.1) qui propose notamment le support pour Apple Intelligence. Néanmoins, l’intelligence artificielle n’est pas accessible dans les pays de l’Union européenne sur iOS, même en bidouillant. Sur Mac, il est possible de l’activer en modifiant quelques réglages, dont le fait de basculer l’ordinateur en anglais américain, d’avoir Siri en anglais et de changer la région pour choisir les États-Unis. Les changements sont à faire dans l’application Réglages Système.