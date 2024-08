Avec iOS 18, Apple a proposé plusieurs changements au niveau de son application, mais tous n’ont pas été bien accueillis. Aujourd’hui, Apple assure avoir écouté la communauté et profite de la bêta 5 pour faire d’autres changements.

L’un des principaux changements apportés à l’application Photos avec iOS 18 a été l’ajout d’une nouvelle vue Carrousel. Elle permettait aux utilisateurs de balayer vers la gauche et la droite pour afficher des contenus actualisés chaque jour et présentant des personnes, des animaux, des lieux et bien d’autres choses. Cependant, cette fonctionnalité a été entièrement supprimée avec la bêta 5.

D’autre part, la bêta 5 d’iOS 18 modifie la vue principale pour afficher une plus grande partie de la grille de photos, sans que l’utilisateur ait à balayer vers le bas. La nouvelle fonctionnalité « Derniers jours » comprend également le contenu « Récemment enregistré », qui existait auparavant séparément.

Dernier élément : la version du jour ajuste l’emplacement des albums pour les personnes qui en possèdent plusieurs. L’application Photos reste entièrement personnalisable et les utilisateurs peuvent réorganiser les sections et les catégories comme bon leur semble.

La bêta 5 d’iOS 18 est pour le moment disponible auprès des développeurs. Cette version a également apporté un outil sur Safari qui permet de masquer les éléments gênants. Quant à la bêta publique équivalente, il va falloir (normalement) attendre quelques jours.