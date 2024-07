La bêta 3 d’iOS 18 sur iPhone/iPad et de tvOS 18 sur Apple TV est l’occasion d’avoir la fonction InSight qui est maintenant activée. À l’instar de la fonctionnalité X-Ray d’Amazon Prime Video, il est possible de connaître le nom des acteurs et actrices à l’écran pendant un film ou une série.

Voici comment Apple présente InSight :

Cet automne, l’app Apple TV introduit InSight, une fonctionnalité qui affiche, en temps réel et au moment opportun, des informations à propos des acteurs, des personnages et de la musique des films et séries Apple TV+. Les utilisateurs peuvent sélectionner un acteur ou une actrice pour consulter son parcours et sa filmographie, ou voir rapidement le morceau en cours de lecture lors d’une scène et l’ajouter à une playlist Apple Music. Les spectateurs peuvent également accéder aux informations d’InSight sur leur iPhone lorsqu’ils l’utilisent en tant que télécommande Apple TV.

Comme on peut le voir sur la capture d’écran ci-dessus, on retrouve les acteurs et actrices à l’écran avec leurs noms et leurs rôles. Il est également possible de connaître une musique en cours de lecture puis rapidement l’ajouter à sa bibliothèque Apple Music.

La bêta 3 d’iOS 18 et de tvOS 18 a vu le jour hier soir. C’est d’abord disponible pour les développeurs. La bêta publique ne va pas tarder.