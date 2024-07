Apple a revu l’interface de l’application Photos avec iOS 18. Il se trouve que tout le monde n’est pas vraiment fan. En effet, le nouveau design, disponible avec la bêta, est controversé. Trois cadres d’Apple ont justement parlé de cette application lors d’une interview avec The National.

Billy Sorrentino, directeur principal de l’équipe de conception de l’interface humaine d’Apple, a expliqué les raisons de cette refonte radicale. « Au fur et à mesure que nos fonctionnalités, nos utilisateurs et nos bibliothèques se sont développés, la densité de l’application [Photos] s’est accrue. Plutôt que de chercher partout, nous avons créé une expérience simple et rationalisée de visualisation unique des photos, basée sur une intelligence approfondie », a expliqué le responsable. « En fin de compte, nous voulions éliminer les frictions ».

Plusieurs fonctionnalités sont disponibles avec l’application Photos sur iOS 18 et l’une d’entre elles concerne la personnalisation. « Une intelligence approfondie combinée à une personnalisation permet à [l’application] Photos d’être plus personnelle », a déclaré Della Huff, responsable des appareils photo et des photos au sein de l’équipe marketing produit d’Apple. Elle ajoute que « chacun a un flux de travail différent, c’est pourquoi la personnalisation automatique est vraiment essentielle ».

Lors de la présentation d’iOS 18 le mois dernier à la WWDC 2024, Apple a assuré que la mise à jour de l’application Photos était sa « plus grande refonte jamais réalisée ». La nouvelle interface s’articule autour d’une vue unique qui affiche une grille de photos, ainsi que des collections et un accès facile aux favoris, aux personnes, aux lieux et à bien d’autres choses encore.