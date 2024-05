L’intelligence artificielle générative va être présente un peu partout sur iOS 18 et macOS 15, et l’application Photos d’Apple ne va pas y échapper. Une fonctionnalité est dévoilée aujourd’hui et rappelle la gomme magique de Google disponible sur Android.

Une mise à jour de l’application Photos sur macOS 15 et (visiblement) iOS 18 va ajouter de l’IA générative pour une fonctionnalité qui a pour nom en anglais Clean Up. Selon AppleInsider, elle se trouve dans le menu d’édition dans la version test de macOS 15, à côté des options existantes pour les ajustements, les filtres et le recadrage.

Cette fonctionnalité semble remplacer l’outil Retoucher d’Apple disponible sur les versions existantes de macOS. Toutefois, contrairement à l’outil Retoucher, la fonction Clean Up devrait offrir des capacités d’édition améliorées et la possibilité de supprimer des objets plus volumineux dans une photo. Les utilisateurs pourront sélectionner une zone d’une photo à l’aide d’un outil et supprimer des objets spécifiques d’une image. Dans les versions internes de l’application, les testeurs peuvent également ajuster la taille du pinceau pour faciliter la suppression d’objets plus ou moins gros.

Le test a lieu avec macOS 15 et iOS 18, mais il n’est pas impossible qu’Apple l’évoque aujourd’hui lors de sa keynote Let Loose. En effet, ce rendez-vous sera l’occasion d’avoir l’annonce des nouveaux iPad Pro et iPad Air ainsi que le nouvel Apple Pencil. Apple pourrait donc profiter de ce rendez-vous pour donner un premier aperçu de son IA générative au niveau de l’application Photos, au lieu d’attendre la présentation complète d’iOS 18 et macOS 15 le mois prochain lors de la WWDC 2024.