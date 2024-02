La recherche Spotlight sur iPhone pourrait bien s’améliorer dès iOS 18, notamment grâce à de l’IA générative. Selon Bloomberg, Apple teste actuellement une nouvelle version pour que son système soit bien plus performant qu’aujourd’hui.

En l’état, la recherche Spotlight sur iPhone se veut relativement limitée et sert surtout à trouver des applications pour rapidement les lancer. À l’avenir, l’usage de l’IA générative pourrait permettre d’autres fonctionnalités plus poussées. Bloomberg indique :

La nouvelle version serait capable de basculer entre des fonctionnalités spécifiques au sein des applications et de répondre à des questions complexes en s’appuyant sur des données formées à partir de grands modèles de langage (LLM). Les LLM, la technologie qui alimente les outils d’intelligence artificielle, sont développés en bombardant les logiciels d’un torrent de données.

Les premières ébauches de la refonte de Spotlight prévoient l’utilisation de LLM pour répondre à des questions plus complexes et la possibilité d’aller plus loin dans les applications pour lancer des fonctions spécifiques. La version actuelle de Spotlight se limite principalement au lancement d’applications, à des recherches de base sur le Web et à l’obtention d’informations telles que la météo et les résultats sportifs.