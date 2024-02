Xcode va se mettre à l’intelligence artificielle, avec Apple qui prépare un outil similaire à GitHub Copilot pour aider les développeurs à écrire du code et ainsi créer de meilleures applications.

Un équivalent de GitHub Copilot avec Xcode

Selon Bloomberg, l’outil d’IA intégré dans Xcode sera capable de prédire et de terminer des blocs de code, ce qui permettra aux développeurs de rationaliser leur processus de création d’applications. Apple teste actuellement cette fonctionnalité en interne et prévoit de la proposer aux développeurs dès cette année.

Apple teste également du code généré par IA pour tester les applications et a demandé à certains de ses ingénieurs d’essayer ces fonctionnalités en interne.

Cet élément confirme qu’Apple va beaucoup miser sur l’intelligence artificielle en 2024. Plusieurs rumeurs ont déjà révélé qu’iOS 18 sera une grosse mise à jour avec un accent tout particulier sur l’IA, que ce soit pour Siri ou d’autres éléments du système d’exploitation. D’ailleurs, on apprend aujourd’hui que Craig Federighi, le vice-président d’Apple chargé d’iOS et de macOS, a demandé aux employés de créer autant de nouvelles fonctionnalités d’IA que possible pour iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15.

iOS 18 sera présentée comme l’une des plus importantes mises à jour de l’iPhone depuis son lancement. Certaines des fonctionnalités d’IA seront intégrées à macOS, mais Apple prévoit d’adopter une approche progressive. En effet, certaines fonctionnalités ne seront pas disponibles avant des années.