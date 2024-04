Plusieurs applications iOS d’Apple ne peuvent pas être désinstallées, dont l’app Photos. Mais cela pourrait changer à l’avenir, avec l’Europe qui pourrait imposer ce choix à Apple.

Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la Concurrence, a récemment fait une déclaration sur l’ouverture d’une enquête de la Commission européenne sur le respect ou non du DMA par les sociétés comme Apple. Elle note notamment que les entreprises ont plusieurs obligations et l’une d’entre elles concerne la désinstallation d’applications. Celle qui est mise en avant est l’app Photos.

Voici ce qu’a déclaré Margrethe Vestager :

En vertu de l’article 6, paragraphe 3, du DMA, les gatekeepers ont l’obligation de permettre la désinstallation facile des applications et la modification aisée des paramètres par défaut. Ils doivent également afficher un écran de choix. Le modèle de conformité d’Apple ne semble pas répondre aux objectifs de cette obligation. En particulier, nous craignons que la conception actuelle de l’écran de choix du navigateur Web ne prive les utilisateurs finaux de la possibilité de prendre une décision en toute connaissance de cause. Exemple : ils ne favorisent pas l’engagement de l’utilisateur à l’égard de toutes les options disponibles. Apple n’a pas non plus rendu plusieurs applications désinstallables (l’une d’entre elles serait Photos) et empêche les utilisateurs finaux de modifier leur statut par défaut (par exemple le cloud), comme l’exige le DMA.