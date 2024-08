En plus de la bêta 6 pour iOS 18, Apple propose aujourd’hui la bêta 2 (build 22B5023e) d’iOS 18.1 sur iPhone et d’iPadOS 18.1 sur iPad. Elle arrive deux semaines après la précédente et concerne les développeurs.

Il n’y a pas encore d’informations sur les nouveautés à retrouver avec cette version. La première avait surtout été l’occasion d’avoir Apple Intelligence.

Apple fait savoir que les utilisateurs doivent s’inscrire à une liste d’attente pour pouvoir tester son IA avec iOS 18.1. Ils seront prévenus quand ils seront sélectionnés. Autre élément important, il faut avoir son iPhone ou son iPad configuré en anglais américain avec la région de l’appareil configurée sur les États-Unis. De plus, il faut avoir au minimum un iPhone 15 Pro ou Pro Max, ou bien un iPad M1 ou ultérieur.

Malheureusement, les utilisateurs situés dans un pays de l’Union européenne ou en Chine ne peuvent pas encore profiter d’Apple Intelligence sur iPhone ou iPad. Dans le cas de l’Europe, cela s’explique par un possible manquement au DMA. Et pour la Chine, Apple n’a tout simplement pas encore signé avec un partenaire local pour gérer certaines tâches.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Ici, repérez la section « Également disponible » en bas de l’écran qui propose la bêta d’iOS 18.1 et appuyez dessus. Il ne vous reste plus qu’à lancer le téléchargement.

Du côté du Mac, Apple propose la bêta 2 (build 24B5024e) de macOS 15.1, là encore pour les développeurs.