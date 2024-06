L’IA Apple Intelligence a déjà été détaillée et fonctionnera sans problème aux États-Unis et en Europe. Mais il y a le cas de la Chine qui pourrait bien limiter Apple.

Des difficultés pour Apple Intelligence en Chine

Il faut savoir qu’Apple Intelligence se compose en trois éléments. Le premier concerne les tâches réalisées directement sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac. Le deuxième vient demander un coup de main aux serveurs d’Apple dédiés à l’IA, avec Private Cloud Compute. Et en troisième, il y a l’IA tierce pour d’autres besoins. En l’occurrence, Apple a choisi de faire appel à ChatGPT d’OpenAI.

La Chine réglemente l’utilisation de l’IA générative et chaque IA utilisée dans le pays doit être approuvée par la Cyberspace Administration of China. Seuls les services gérés par la Chine figurent sur la liste d’approbation. Le problème est que les serveurs d’IA d’Apple (Private Cloud Compute) utilisent tout un processus qui mise énormément sur la sécurité et le respect des données des utilisateurs. Il se trouve que la Chine n’aime pas vraiment cette approche. Cela explique en partie pourquoi Apple est obligé de s’associer à un partenaire local pour les serveurs d’iCloud.

Si Apple est contraint d’adopter la même approche avec Private Cloud Compute, cela soulèvera naturellement des préoccupations en matière de protection de la vie privée.

Un autre souci concerne l’IA tierce utilisée. Il est très peu probable qu’Apple arrive à utiliser ChatGPT en Chine pour une raison toute simple : l’IA d’OpenAI n’est pas disponible dans le pays. Il faut donc trouver une alternative.

Selon le Wall Street Journal, Apple a eu des discussions avec des sociétés chinoises, dont Baidu, Alibaba et Baichuan AI. Il se trouve que Samsung utilise déjà Baidu avec ses Galaxy S24 en Chine. Le problème est que les utilisateurs chinois ne sont pas impressionnés par les résultats en comparaison avec Gemini de Google qui est utilisé dans le reste du monde. Apple pourrait par conséquent être tenté de choisir un autre partenaire.