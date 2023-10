Renouvelé initialement pour une troisième saison supplémentaire, le talk show The Problem with Jon Stewart a finalement été annulé si l’on en croit les bonnes sources de The New York Times. Les raisons de cette annulation risquent fort d’écorner l’image de marque d’Apple : en effet, la firme de Cupertino n’aurait pas accepté que Jon Stewart aborde certains sujets dans ces prochaines émissions. Le journaliste-présentateur souhaitait consacrer deux de ses émissions à la Chine et à l’intelligence artificielle, un choix éditorial qui aurait considérablement déplu à Apple.

La direction d’Apple TV+ aurait alors contacté Jon Stewart pour qu’il change de thématique, et comme on peut s’en douter, cette « pression » a convaincu Stewart qu’Apple TV+ n’était plus le bon endroit pour parler en toute liberté de certains sujets. Ce serait donc Stewart lui-même qui aurait décidé de tout arrêter face à cette volonté manifeste de censure de la part d’Apple.

Il faut dire que The Problem with Jon Stewart est sans aucun doute le talk show le plus incisif que l’on puisse voir actuellement, les sujets étant abordés sans aucune forme d’autocensure. Cette liberté de ton détonnait même pour une entreprise aussi « lissée » qu’Apple au plan marketing. Apple TV+ rentre donc dans le rang… et perd l’un de ses meilleurs contenus.