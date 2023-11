L’actualité Apple TV+ est toujours aussi calme en cette fin d’année. Ce mercredi 8 novembre est tout de même marqué par la disponibilité de la série The Buccaneers avec Christina Hendricks, Mia Threapleton, Kristine Froseth ou bien encore Alisha Boe dans les rôles principaux. Le tout baigne dans une mise en scène et une bande musicale qui semblent largement lorgner du côté des Bridgerton, jusqu’au synopsis : « Une bande d’américaines fêtards débarque sur la scène guindée de Londres dans les années 1870, provoquant un clash culture anglo-saxon ». Les trois premiers épisodes de la série sont disponibles dès aujourd’hui, et les prochains suivront chaque mercredi.

Le show Apple TV+ de ce Noel 2023 aura pour vedette la pétillante Hannah Waddingham, qui joue une directrice de club de foot dans la série Ted Lasso. Comédie musicale, paillettes, et en Guest, tous les acteurs ou presque de Ted Lasso. On note que l’actrice a une voix absolument sensationnelle, mais devrait-on encore s’étonner qu’un acteur ou actrice anglo-saxon soit capable de (presque) tout faire ? Hannah Waddingham: Home For Christmas sera disponible sur Apple TV+ le 22 novembre prochain.



Autre salle autre ambiance avec Monarch: Legacy of Monsters, qui nous gratifie d’une featurette avec des interviews de quelques acteurs vedettes de la série (dont bien sûr l’immense Kurt Russel). Cette featurette est aussi un bon prétexte pour nous dévoiler plein de séquences inédites avec de grosses bestioles dedans. Godzilla ne sera pas le seul « big Monster » à s’aventurer dehors, oh que non ! La série Monarch: Legacy of Monsters fera ses débuts sur Apple TV+ le 17 novembre prochain.



Toujours concernant Monarch: Legacy of Monsters, voici le générique d’ouverture de la série, plutôt classe par ailleurs :

Et comme chaque mercredi désormais, voici la liste des épisodes à venir des séries en cours, liste qui se résume cette semaine à « Retour au Pays », l’épisode 4 de la série The Buccaneers qui vient tout juste de débarquer. Il est temps que les nouveautés arrivent.



Pour rappel enfin, la comédie romantique et futuriste Fingernails est arrivée il y a quelques jours dans le service, et le film en vaut vraiment la peine.