L’actualité d’Apple TV+ se tasse en cette fin d’année, et la plateforme passe désormais le plus clair de son temps à nous rappeler toutes les bonnes qu’elle a déjà concocté. Ainsi a t-on droit à un extrait de l’excellent show de Noel de l’actrice multi-talents Hannah Waddingham (qui joue une présidente de club de Ted Lasso), ici en duo avec le rocker Sam Ryder.

Les featurettes et les extraits s’accumulent du côté de Monarch: Legacy of Monsters, au point que l’on finit par se demander si cette débauche de communication n’est pas un indice que l’audience pour la série n’est pas au niveau souhaité par Apple (dommage, c’est une bonne série). La livraison de la semaine est une nouvelle featurette récapitulative sur la série et un court extrait de l’épisode 6, avec un Godzilla toujours aussi impressionnant.





On vous en a déjà parlé ici, mais un rappel ne fait pas de mal : le documentaire Messi World Cup : the Rise of a Legend racontera l’histoire de la première Coupe de Monde de Football glanée par le prodige argentin. Diffusion au mois de mars 2024.



L’actu de la semaine sur Apple TV+, c’est aussi la saison 2 confirmée pour The Buccaneers, l’annonce de l’adaptation en mini série de l’ouvrage de S.F Murderbots, l’annonce encore d’une seconde mini-série, Manhunt, qui racontera la traque de l’assassin du président américain Abraham Lincoln, la confirmation (c’était dans l’air) de la série Your Friends and Neighbors avec Jon Hamm (Mad Men) en vedette, et l’annonce toujours de Palm Royale, une série qui affiche un casting véritablement 5 étoiles (Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy et Kaia Gerber).

