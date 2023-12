Apple TV+ annonce une nouvelle série. Palm Royale suit les tribulations de Maxine Simmons (Kristen Wiig), une femme ambitieuse qui tente de percer dans la haute société de Palm Beach. « Alors que Maxine tente de franchir cette ligne imperméable entre les nantis et les démunis, « Palm Royale » pose la même question qui nous déroute encore aujourd’hui : « Quelle part de vous-même êtes-vous prêt à sacrifier pour obtenir ce que vous souhaitez le plus au monde ? » Se déroulant au cours de l’année 1969, « Palm Royale » est un témoignage de la lutte de tous les étrangers pour avoir une chance d’appartenir véritablement à une communauté. Librement basé sur le roman « Mr. et Mme American Pie »de Juliet McDaniel. ».

La série affiche un casting prestigieux et extrêmement fourni, avec entre autres Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy et Kaia Gerber. Les trois premiers épisodes de Palm Royale seront diffusés sur Apple TV+ le 20 mars 2024. Enfin, plusieurs clichés des principaux protagonistes de la série ont été diffusés (ci-dessus et ci-dessous).