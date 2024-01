Apple vient de lâcher la première image de sa prochaine série comique “The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin« , avec dans le rôle titre Noel Fielding (« The Mighty Boosh », « The Great British Bake Off ») qui interprétera le légendaire bandit britannique. En somme, une série britannique sur un célèbre personnage britannique et avec des acteurs britanniques. Cette mini-série en 6 épisodes fera ses débuts sur Apple TV+ le vendredi 1er mars (les deux premiers épisodes seront diffusés). La série sera visible au complet le vendredi 29 mars.

La série « Les Aventures complètement inventées de Dick Turpin » racontera les tribulations de Dick Turpin (Fielding), le chef peu enthousiaste d’une bande de hors-la-loi au XVIIIe siècle . Ce dernier sera bientôt chargé de déjouer les plans d’un concurrent de taille, l’homme de loi corrompu (et voleur autoproclamé) Jonathan Wilde (Hugh Bonneville). Bien moins connu en France qu’au Royaume-Uni, Dick Turpin tentera donc de se faire une place dans le coeur des spectateurs francophones (et d’ailleurs), aux côtés d’autres bandits de grands chemins légendaires et parfois imaginaires, à l’instar d’un Robin des Bois ou d’un Arsène Lupin.