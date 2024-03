De l’humour « british » (qui lorgne parfois clairement sur les Monthy Python), une fin de Moyen-Age (largement) revisitée, un aspect Robin des Bois forcément sympathique en ces temps de restrictions et d’inflation, Les aventures Imaginaires de Dick Turpin s’annonce comme la petite bouffe d’humour nécessaire d’Apple TV+ : bonne nouvelle donc, les deux premiers épisodes de la série sont immédiatement disponibles sur le service par abonnement d’Apple. Le synopsis s’inspire de la vie réelle de Dick Turpin, évidemment énormément romancée dans la série : « Les Aventures imaginaires de Dick Turpin relate les aventures inspirées de la vie brève et aventureuse du célèbre routier huguenot Dick Turpin (baptisé en 1706 à Hempstead, dans le Kent et pendu dans les environs de York le 7 avril 1739 ) et de son compagnon Feu follet, tous deux bandits de grand chemin dans l’Angleterre du XVIII e siècle. »



Apple TV+ nous précise aussi que « Dans cette relecture irrévérencieuse, Dick est le plus célèbre mais aussi le plus improbable des bandits de grand chemin. Il doit son succès avant tout à son charme, à son sens du spectacle et à ses beaux cheveux. Entouré de sa bande de voleurs, Dick fait face aux aléas de ses nouvelles missions et de sa célébrité, tout en tentant d’échapper aux griffes du chef des chasseurs de bandits. »

Noel Fielding est impeccable dans le rôle du célèbre bandit, mais Ellie White, Marc Wootton, Duayne Boachie, Hugh Bonneville, Tamsin Greig ne sont pas en reste.Les deux premiers épisodes de Les aventures imaginaires de Dick Turpin sont disponibles sur Apple TV+.