Strange Planet est une série animée au ton résolument caustique et dont les héros ne sont autre que des aliens … aux comportements vraiment très (très) proches des nôtres. Le pitch d’Apple TV+ dit tout ce qu’il y a à savoir avant de démarrer le visionnage :« Basé sur le roman graphique le plus vendu du New York Times et le phénomène des médias sociaux du même nom, « Strange Planet » pose un regard hilarant et perspicace sur un monde lointain qui n’est pas sans rappeler le nôtre. Situés dans un monde fantaisiste de roses et de violets de barbe à papa, des êtres bleus identifiables explorent l’absurdité des traditions humaines quotidiennes. »

Malgré sa direction artistique au style très… spécial, la série fait mouche par son humour ravageur. Et l’on comprend pourquoi : Strange Planet est réalisé par une partie de l’équipe à l’origine de Rick et Morty, soit les showrunners Nathan W Pyle et Dan Harmon. Les trois premiers épisodes sont disponibles dès maintenant dans le service, et les suivants seront diffusés chaque mercredi.