Hannah Waddingham, la célèbre présidente de club de la série Ted Lasso, est la star principale du traditionnel show de Noël concocté par Apple TV+. Dans la prestigieuse salle du London Coliseum, Hannah Waddingham chante (superbement bien) et fait le show, entourée d’une partie du casting de Ted Lasso mais aussi d’invités de marque comme Luke Evans, Leslie Odom Jr., Sam Ryder, etc. Hannah Waddingham : Home for Christmas est immédiatement disponible sur Apple TV+ (le programme dure 44 minutes).

Apple TV+ va nous livrer un nouveau documentaire sportif. Réalisé par le cinéaste Matthew Hamachek (« Tiger »), The Dynasty: New England Patriots « raconte la montée et la course historique des Patriots durant 20 ans pendant l’ère Brady-Belichick-Kraft. » Basé sur le livre à succès éponyme de Jeff Benedict, ce documentaire s’appuie sur des milliers d’heures de séquences vidéo et de fichiers audio inédits provenant des archives de l’organisation des Patriots. Le trio Kraft, Belichick, Brady est bien entendu à l’honneur.



Cette série documentaire est produite par Imagine Documentaries, Brian Grazer, Ron Howard, Sara Bernstein, Justin Wilkes, Jeff Benedict, ainsi que Matthew Hamachek, qui est également le réalisateur du programme. Miranda Johnson-Smith, Meredith Kaulfers et Jonna McLaughlin sont co-productrices exécutives. A noter qu’Apple TV+ et Imagine Documentaries ont récemment diffusé la série documentaire en quatre parties The Super Models.

