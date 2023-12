Apple TV+ va continuer avec The Buccaneers, annonçant avoir renouvelé la série pour une saison 2. Cela intervient quelques jours après la fin de la saison 1.

Saison 2 pour The Buccaneers

Les Buccaneers sont les filles de nouveaux riches venues d’Amérique. Belles et indomptables, en dépit des efforts des meilleures gouvernantes d’Angleterre, elles se rendent à Londres afin de séduire un aristocrate, avec peu d’argent mais un grand titre de noblesse, pour former un couple parfait.

« J’ai eu le grand plaisir de voir les téléspectateurs du monde entier tomber amoureux de ces personnages, auxquels notre équipe spectaculaire a donné vie », a déclaré la créatrice de la série, Katherine Jakeways. « Nous savons que la première saison a laissé le public désespérément désireux de connaître la suite des aventures de nos flibustiers, et je suis donc absolument ravie d’avoir l’occasion d’explorer la suite des aventures de cette fratrie intelligente, joyeuse et désordonnée ».

« L’irrévérence et l’esprit de The Buccaneers ont séduit le public mondial et nous sommes ravis de travailler à nouveau avec Katherine Jakeways et The Forge sur la prochaine aventure de Nan et de ses amies », a déclaré Jay Hunt, directeur de la création d’Apple TV+ pour l’Europe.

Le casting comprend Kristine Frøseth, Alisha Boe, Josie Totah, Aubri Ibrag et Imogen Waterhouse. Apple TV+ ne dit pas encore quand la saison 2 de The Buccaneers sera disponible.