Apple propose la bande-annonce pour The Buccaneers, sa nouvelle série qui s’inspire du roman Les boucanières et qui fera ses débuts le 8 novembre prochain sur la plateforme de streaming.

Des filles avec de l’argent, des hommes avec du pouvoir. Nouvel argent, vieux secrets. Un groupe de jeunes Américaines à l’esprit amusant fait irruption dans la saison londonienne des années 1870, donnant le coup d’envoi d’un choc culturel anglo-américain alors que le pays de la langue de bois est infiltré par un mépris rafraîchissant pour des siècles de tradition. Envoyées pour s’assurer des maris et des titres, les cœurs des boucanières sont fixés sur bien plus que cela, et dire « je le fais » n’est que le début…

Le casting comprend Kristine Froseth, Alisha Boe, Josie Totah, Aubri Ibrag, Imogen Waterhouse et Mia Threapleton. Les boucanières sont Nan St. George (Kristine Froseth), Conchita Closson (Alisha Boe), Mabel Elmsworth (Josie Totah), Lizzy Elmsworth (Aubri Ibrag), Jinny St. George (Imogen Waterhouse) et Honoria Marable (Mia Threapleton). Katherine Jakeways s’occupe du scénario et Susanna White sera la réalisatrice. Le tournage a lieu en ce moment même en Écosse.

The Buccaneers aura le droit à huit épisodes, avec les trois premiers qui seront disponibles le 8 novembre. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi jusqu’au 13 décembre.