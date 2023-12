Apple TV+ accélère la cadence. Quelques heures à peine après la confirmation d’un nouveau programme avec Jon Hamm, l’acteur phare de la fantastique série Mad Men, Apple TV+ annonce Manhunt (trad : Chasse à l’homme). , une mini-série en 7 épisodes avec pour acteur vedette Tobias Menzies (The Crown, Game of Thrones, Outlander). Imaginée, produite et créée par la showrunner Monica Beletsky (série Fargo, The Leftovers), Manhunt est un thriller de conspiration sur l’un des crimes les plus connus de l’histoire : l’assassinat d’Abraham Lincoln. Manhunt racontera la traque de John Wilkes, l’assassin du président américain. La série est produite par Apple Studios et coproduite par Lionsgate Television en association avec POV Entertainment, Walden Media, 3 Arts Entertainment, Dovetale Productions et Monarch Pictures. Les deux premiers épisodes de Manhunt seront diffusés le vendredi 15 mars 20.

Autre nouveauté encore avec Murderbot, une mini série en 10 épisodes des réalisateurs (nominés aux Oscars) Chris et Paul Weitz (About a Boy, Mozart in the Jungle) qui mettra en vedette Alexander Skarsgård (The Northman). Murderbot est une série de science-fiction pleine basée sur les ouvrages de S.F de Wells. La série raconte les tribulations d’un androïde de sécurité qui s’auto-pirate et qui est horrifié par les émotions humaines mais reste tout de même attiré par ses « clients » vulnérables. « Murderbot doit cacher son libre arbitre et accomplir une mission dangereuse alors que tout ce qu’il veut, c’est être laissé seul pour regarder tranquillement des feuilletons futuristes et déterminer sa place dans l’univers. »

Alexander Skarsgard

Messi’s World Cup : Rise of a Legend racontera les exploits de Messi lors de la dernière Coupe du Monde de Football qui a couronné l’Argentine (contre la France en finale). C’est déjà le second documentaire Apple TV+ consacré au génie argentin, le premier portant sur l’intégration ultra rapide de Messi dans son nouveau club américain de Miami. Messi’s World Cup : Rise of a Legend sera diffusé sur Apple TV+ le 21 février 2024.



Enfin, et cette fois ce n’est pas une nouveauté, on apprend que l’actrice Glenn Close incarnera Carmel Snow, la légendaire rédactrice en chef du magazine de mode emblématique Harper’s Bazaar, dans la série dramatique historique The New Look de Todd A. Kessler. Filmé exclusivement à Paris, The New Look raconte l’histoire des créateurs de mode Christian Dior, Coco Chanel et de leurs contemporains alors que ces derniers traversent les horreurs de la Seconde Guerre mondiale en même temps qu’ils lancent la mode moderne. Les trois premiers épisodes de The New Look seront diffusés sur Apple TV+ le 14 février 2024.