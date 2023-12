Apple TV+ annonce une nouvelle série qui a pour nom Your Friends and Neighbors et qui mettra en scène Jon Hamm. L’acteur connaît déjà la plateforme, puisqu’il joue dans la série The Morning Show.

Nouvelle série sur Apple TV+

Dans Your Friends and Neighbors, Jon Hamm jouera Coop, le personnage principal, un gestionnaire de fonds spéculatifs récemment divorcé qui, après avoir été licencié, se résout à voler les riches habitants de sa petite banlieue du nord de l’État de New York afin de maintenir à flot le mode de vie de sa famille. Ces petits délits commencent à le revigorer jusqu’à ce qu’il s’introduise dans la mauvaise maison au mauvais moment.

Il n’y a pour le moment pas d’autres informations sur le reste du casting ni sur la date de sortie. Nous savons seulement que Jon Hamm aura une double casquette, étant donné qu’il sera un producteur exécutif, en plus d’être acteur.

Jon Hamm a une petite histoire avec Apple. L’acteur a d’abord tourné une publicité où il se plaignait (sur le ton de l’humour) qu’il n’était pas dans les programmes d’Apple TV+, que ce soit les films ou les séries. Il est ensuite arrivé dans la série The Morning Show aux côtés de Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Il a un rôle secondaire ici. Ce sera différent avec Your Friends and Neighbors où il tiendra le rôle principal.