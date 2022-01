Apple a mis en ligne une publicité humoristique avec Jon Hamm dans l’idée de vanter Apple TV+. L’acteur, principalement connu pour son rôle de Don Draper dans la série Mad Men, se plaint de ne pas être dans les films et séries disponibles sur la plateforme de streaming.

Une pub Apple TV+ avec Jon Hamm

La publicité commence avec Jon Hamm qui demande à Apple s’il a fait « quelque chose qui vous a offensé ». Il se met à lister plusieurs acteurs présents dans des programmes sur Apple TV+, dont Samuel L. Jackson, Tom Holland et Chris Evans.

Il joue ensuite un épisode de la série Ted Lasso en se moquant d’une réplique, puis il appelle Tom Hanks. L’acteur a été dans deux films (Finch et USS Greyhound – La bataille de l’Atlantique). Jon Hamm tente ainsi de le rejoindre pour son prochain film, mais il s’avère qu’il est tombé sur la messagerie vocale.

La vidéo montre ensuite d’autres acteurs et actrices, dont Denzel Washington, Frances McDormand, Jason Momoa, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Mahershala Ali, Octivia Spencer, Will Farrell, Paul Rudd et même… Snoopy.

Cette publicité est un moyen pour Apple de montrer au public que sa plateforme de streaming arrive à attirer plusieurs acteurs et actrices qui ont la côte à Hollywood pour ses différents films et séries. Mais est-ce que cela suffit pour attirer du monde ? Apple reste vague sur le nombre d’abonnés. En France, Apple TV+ a seulement une part de marché de 3%. Même Salto fait mieux (4%).