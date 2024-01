C’est l’un des plus gros loupés d’Apple l’an dernier, l’un des plus cyniques aussi. Pour rappel, le présentateur-journaliste Jon Stewart avait décidé de quitter Apple TV+ et de mettre un terme à son émission « The Problem With Jon Stewart » après que les dirigeants d’Apple TV+ lui aient interdit de traiter des sujets de l’IA et de la Chine, forcément un peu trop sensibles pour le californien. Refusant de céder à la censure d’Apple, Jon Stewart préféra donc s’en aller, un départ qui a entrainé l’arrêt de l’un des meilleurs contenus de la plateforme.

Désormais libre d’aller où il veut, Jon Stewart a finalement décidé de retourner présenter le cultissime « The Daily Show » qu’il avait quitté il y a 8 ans pour laisser la place à Trever Noah. A peine trois mois après son départ d’Apple TV+, Stewart est donc de retour, et il s’agit évidemment d’une très bonne nouvelle pour le public américain, sachant la liberté de ton et de pensée du présentateur vedette, toujours très affuté et impitoyable sur les sujets qu’il traite. Le CEO de Paramount Media Networks (qui possède les droits sur The Daily Show) s’est empressé d’afficher son enthousiasme, déclarant que Stewart était « la voix de notre génération » et ajoutant que ce dernier aidera à « donner un sens à la folie et aux divisions qui secouent le pays alors que nous entrons dans la saison électorale ». Le brillant Stewart est de retour… et ce n’est pas Apple TV+ qui en profitera. Dommage…