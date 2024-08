En plus de la bêta 8 d’iOS 18, Apple propose au téléchargement la bêta 3 (build 22B5034e) d’iOS 18.1 sur iPhone et d’iPadOS 18.1 sur iPad. Elle arrive deux semaines après la précédente et concerne les développeurs.

Il n’y a pas encore d’informations sur les nouveautés à retrouver avec la version du jour. La bêta 2 a ajouté un nouveau bouton au niveau du centre de contrôle pour rapidement activer ou désactiver le Bluetooth. C’est un bouton séparé de celui que l’on retrouve déjà au niveau de la section de la connectivité (avec le mode avion, le Wi-Fi, etc). Aussi, quand vous avez le mode sombre activé, les icônes des applications sur les notifications sont également sombres, au lieu d’être claires. D’autre part, les teintes que vous appliquez à vos icônes pour les assortir aux fonds d’écran sont désormais liées à ce fond d’écran plutôt qu’au système.

Aussi, les nouveautés de la bêta 5 d’iOS 18 sont apparues avec la bêta 2 d’iOS 18.1, dont la gomme magique sur Safari pour facilement masquer des éléments gênants sur une page. L’application Photos a également évolué, en perdant son carrousel.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Ici, repérez la section « Également disponible » en bas de l’écran qui propose la bêta d’iOS 18.1 et appuyez dessus. Il ne vous reste plus qu’à lancer le téléchargement.

Du côté du Mac, on retrouve la bêta 3 (build 24B5035e) de macOS 15.1. Là aussi, elle arrive deux semaines après la précédente version.