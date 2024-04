Apple envoie une notification aux utilisateurs d’iPhone dans 92 pays pour les avertir des logiciels espions mercenaires qui peuvent les viser. Cette alerte est possible grâce au système de notifications de menace mis en place par le fabricant.

Une fiche dédiée est disponible sur le site d’Apple pour annoncer cette notification annonçant des logiciels espions mercenaires. On peut lire :

Les notifications de menace Apple sont conçues pour informer et aider les utilisateurs susceptibles d’être individuellement ciblés par des logiciels espions mercenaires, le plus souvent en raison de leur identité ou de leurs activités. Ces attaques sont beaucoup plus complexes que les activités cybercriminelles habituelles et les logiciels malveillants grand public, car les personnes qui se livrent à de telles attaques utilisent des ressources exceptionnelles pour cibler spécifiquement un très petit nombre de personnes et leurs appareils. Les attaques via des logiciels espions mercenaires coûtent des millions de dollars et se produisent souvent sur une courte durée, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à détecter et à prévenir. La grande majorité des utilisateurs ne sera jamais la cible de telles attaques.

Les attaques ciblées individuelles avec un coût et une complexité aussi exceptionnels ont toujours été associées à des acteurs étatiques, y compris à des entreprises privées développant des logiciels espions mercenaires pour le compte de ces acteurs, par exemple Pegasus de NSO Group. Bien que déployées contre un très petit nombre de personnes, souvent des journalistes, des militants, des hommes politiques ou des diplomates, les attaques via des logiciels espions mercenaires sont courantes et planétaires. Depuis 2021, nous avons envoyé des notifications de menace Apple plusieurs fois par an, lorsque nous avons détecté de telles attaques, et à ce jour, nous avons averti des utilisateurs dans plus de 150 pays au total.