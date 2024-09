Deux géants d’Hollywood en tandem dans un film d’action teinté de comédie ? Si cette promesse vous met l’eau à la bouche, alors Wolfs est peut-être fait pour vous. Dans ce film d’action à la tonalité souvent comique, Brad Pitt et George Clooney forment un duo imparable, le tout servi par un pitch aussi simple qu’efficace : « George Clooney incarne un professionnel chargé de nettoyer une scène de crime de haut vol, lorsqu’arrive un deuxième nettoyeur (Brad Pitt). Les deux « loups solitaires » sont obligés de travailler ensemble, et embarquent pour une nuit infernale où rien ne se passe comme prévu. » L’arrivée de Wolfs sur la plateforme d’Apple est une bonne surprise en France, sachant que le service de streaming est soumis à la chronologie des médias ce qui revient à devoir zapper les métrages produits par Apple TV+ lorsque ces derniers sont diffusés en salle. Wolfs sortant directement sur Apple TV+, les abonnés français peuvent donc cette fois en profiter en même temps que le reste du monde.



A noter que Wolfs est réalisé par Jon Watts, à qui l’on doit trois des derniers films Spider-man (Homecoming, No Way Home et Far From Home), et que ce dernier a déjà signé pour Wolfs 2 dont la sortie a été fixée en 2026.