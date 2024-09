Après quelques critiques pour le moins mitigées aux Etats-Unis, le film Wolf produit par Apple TV+ a reçu un accueil bien plus chaleureux pour son avant-première (et en hors compétition) au Festival de Venise. Les deux stars du film, Brad Pitt et George Clooney, ont reçu une standing ovation de 5 minutes et 30 secondes à la fin de la projection. Tim Cook était aussi présent dans la salle pour l’occasion. Pour rappel, Wolf sera diffusé en salles à partir du 20 septembre, une semaine pile avant sa sortie dans le service par abonnement Apple TV+ (mais pas en France à cause de la chronologie des médias).

Besties and co-stars George Clooney and Brad Pitt hug it out after the world premiere of their movie, which earned a 5-minute ovation #Wolfs #Venezia81 pic.twitter.com/3pHBbv0xFK — Deadline (@DEADLINE) September 1, 2024

Interrogé en conférence de presse sur le sujet du streaming du film quelques jours seulement après sa sortie en salles, Clooney n’a pas hésité à donner son point de vue : « […] beaucoup de gens vont voir le film [sur Apple TV+] et nous avons une sortie dans quelques centaines de cinémas » a déclaré l’acteur américain, « mais oui, cela aurait été plus agréable d’avoir une sortie plus large. »