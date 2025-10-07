Apple s’apprêterait à annoncer officiellement son accord en ce qui concerne les droits de diffusion de la Formule 1, selon les informations de Puck. L’annonce aurait lieu lors du Grand Prix d’Austin, prévu le 19 octobre. L’enveloppe annuelle atteindrait 140 millions de dollars pour les droits de diffusion américains, soit une hausse de 56 % par rapport aux 90 millions de dollars versés actuellement par ESPN.

Apple, bientôt le nouveau diffuseur de F1 en streaming

Le principal obstacle aux discussions concernait le service de streaming F1 TV. Apple exigeait sa fermeture sur le territoire américain, refusant de débourser 140 millions pour des droits que les fans pourraient contourner via une plateforme concurrente. Cette position se heurtait à la rentabilité de F1 TV sur le marché américain, rendant la Formule 1 réticente à abandonner cette source de revenus.

L’issue finale de ce bras de fer demeure floue. Certains pays ont déjà vu F1 TV disparaître suite à des accords avec des diffuseurs locaux, un précédent qui pourrait s’appliquer aux États-Unis. La résolution de ce différend sera l’un des aspects scrutés lors de l’annonce officielle ce mois-ci.

Concernant les droits de diffusion pour la Formule 1 en France, rien ne devrait changer. Canal+ devrait logiquement rester le diffuseur officiel. L’accord ici est spécifique aux États-Unis.

Une montée en puissance dans les droits sportifs

Cet accord marquera l’acquisition la plus importante d’Apple dans le sport depuis son contrat de 2,5 milliards de dollars avec la MLS, signé il y a trois ans. La firme de Cupertino confirme ainsi son ambition de rivaliser avec les géants traditionnels de la diffusion sportive. En ciblant la Formule 1, dont l’audience américaine connaît une croissance spectaculaire ces dernières années, Apple mise sur un contenu premium capable d’attirer de nouveaux abonnés vers sa plateforme.

L’augmentation substantielle des droits reflète également la valorisation croissante de la F1 sur le marché américain, stimulée notamment par le succès de la série documentaire Formula 1 : Pilotes de leur destin et l’ajout de plusieurs courses sur le territoire.