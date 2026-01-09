Une demande de brevet révèle qu’Apple explore une nouvelle méthode pour contrôler les écouteurs sans fil et plus particulièrement les AirPods. Plutôt que de s’appuyer sur des circuits tactiles dédiés, le fabricant envisage d’utiliser directement les antennes radiofréquences (RF) des AirPods pour détecter les gestes de l’utilisateur. Cette approche technique pourrait résoudre les problèmes d’encombrement et de latence des modèles actuels.

Les capteurs capacitifs des AirPods jugés trop encombrants

Dans sa documentation, Apple dresse un constat critique sur les technologies existantes. Les réseaux d’électrodes capacitives utilisés aujourd’hui occupent un espace excessif. Selon les ingénieurs de la marque, cela rend les appareils inutilement lourds ou volumineux, ce qui nuit au confort intra-auriculaire et empêche l’intégration d’autres composants essentiels dans un format compact.

De plus, la réactivité est pointée du doigt. Les chercheurs notent qu’il faut parfois un certain temps pour détecter un geste de l’utilisateur sur la tige des AirPods, une latence que beaucoup d’utilisateurs ont déjà expérimentée en tapotant leurs écouteurs pour changer de musique.

La nouveauté proposée consiste à détourner la fonction première des antennes radio. Habituellement chargées de transmettre et recevoir l’audio (musique et micro), ces antennes gèrent des flux de données beaucoup plus fréquents que les capteurs tactiles classiques. L’idée est donc de mesurer l’impédance de l’antenne et, surtout, ses variations.

Lorsqu’un doigt s’approche ou touche la tige de l’écouteur, l’impédance change. En analysant ces fluctuations, le système peut déduire la présence d’un objet externe.

Cette méthode offre deux avantages :

Réduction de la latence : la détection basée sur l’impédance serait plus rapide que celle des capteurs capacitifs.

la détection basée sur l’impédance serait plus rapide que celle des capteurs capacitifs. Gain d’espace et de poids : en supprimant les circuits tactiles spécifiques, les écouteurs pourraient s’alléger ou accueillir de nouvelles fonctionnalités.

Vers des gestes plus complexes comme le balayage

Le brevet suggère que l’utilisation de deux antennes permettrait d’aller au-delà du simple tapotement. En mesurant la vitesse et la séquence des changements d’impédance, le système pourrait interpréter des mouvements directionnels. Par exemple, un balayage vers le haut sur la tige des AirPods pourrait être identifié pour augmenter le volume, le logiciel étant capable de repérer le début et la fin du geste.

Bien que le document technique se concentre sur les matériaux et tente d’élargir l’application à d’autres appareils, le cas d’usage principal reste les écouteurs. Comme toujours avec la propriété intellectuelle d’Apple, le dépôt de ce brevet indique un axe de recherche, sans toutefois garantir une commercialisation immédiate de cette technologie.