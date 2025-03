Apple travaille depuis plusieurs années à intégrer des fonctionnalités de suivi de santé dans ses AirPods, comme en témoignent plusieurs brevets déposés ces dernières années. Des brevets mentionnent déjà des outils de surveillance du bruxisme ou de l’activité cérébrale, sans oublier la fonction d’aide auditive récemment mise en place dans plusieurs pays. Le dernier brevet sur le sujet, publié le 20 mars 2025, révèle qu’Apple planche sur un moyen de transformer les AirPods en dispositifs de santé capables de détecter des troubles biomécaniques. Grâce à des capteurs intégrés, comme des capteurs inertiels ou de fréquence cardiaque, les AirPods pourraient ainsi analyser des mouvements tels que la démarche, l’inclinaison pelvienne ou bien encore l’interaction des articulations. En collectant des données sur le long terme, les écouteurs pourraient établir un profil de santé de référence et détecter des changements subtils liés au vieillissement ou à certaines maladies avant même que ces dernières ne soient cliniquement perceptibles.

Le brevet décrit aussi un système basé sur l’intelligence artificielle et le machine learning qui compare les données physiques actuelles de l’utilisateur avec son profil de santé historique afin de détecter des signes de dégradation. En cas d’écarts significatifs, le système enverrait des alertes et indiquerait les métriques concernées, comme la stabilité de la marche ou des irrégularités respiratoires. Ces données pourraient également être associées à des lieux ou à des moments précis pour une analyse plus contextuelle. Cette innovation vise à faire des AirPods de véritables outils de suivi de la santé, capables de compléter, voire de remplacer partiellement, d’autres dispositifs comme l’Apple Watch.