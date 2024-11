Apple mise déjà sur des fonctionnalités en rapport avec la santé sur les Apple Watch et cela devrait être la même chose avec les futurs AirPods et AirPods Pro. C’est ce qu’a récemment annoncé l’analyste Ming-Chi Kuo. Un nouvel indice suggère qu’il pourrait avoir un lien avec les Powerbeats Pro 2.

Il a déjà été dit que les Powerbeats Pro 2, qui seront les écouteurs de Beats (marque qui appartient à Apple) pour 2025, proposeront un suivi de la fréquence cardiaque pendant les séances d’entraînement. Cette fonction pourrait arriver plus tard sur de futurs AirPods.

Aussi, MacRumors a fouillé dans le code d’iOS 18 et a repéré des éléments indiquant qu’il sera possible de connecter les Powerbeats Pro 2 à un équipement de sport tel qu’un tapis roulant pour mesurer la fréquence cardiaque. Les données seront visibles directement dans l’application Santé d’Apple et dans d’autres applications sur iPhone. Là encore, cette fonctionnalité pourrait arriver sur de futurs AirPods.

Il se trouve que de précédentes rumeurs ont déjà annoncé un suivi de la fréquence cardiaque pour les AirPods, mais les modèles existants ne proposent pas encore ce système. Étant donné que les Powerbeats Pro 2 devraient l’avoir en 2025, cela devrait se concrétiser du côté des AirPods.

Toujours au sujet des écouteurs sans fil d’Apple, il faut s’attendre à l’arrivée d’une fonction de détection de la température corporelle. C’est déjà disponible sur l’Apple Watch Series 8 et les modèles plus récents.