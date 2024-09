Beats, qui appartient à Apple, a décidé de faire du teasing pour ses prochains écouteurs : les Powerbeats Pro 2. C’est l’occasion de découvrir les écouteurs avec une courte vidéo.

La vidéo montre Shohei Ohtani, un joueur de baseball qui joue au sein des Dodgers de Los Angeles et qui a été élu meilleur joueur de la Ligue américaine à l’unanimité. On le voit porter les Powerbeats Pro 2 pendant quelques secondes, puis la vidéo s’arrête indiquant que la disponibilité se fera en 2025. Il n’y a pas une date plus précise.

Built for Shohei Ohtani. pic.twitter.com/78Vz7ondq5 — Beats by Dre (@beatsbydre) September 4, 2024

Il n’y a pas la moindre information sur les caractéristiques techniques des nouveaux écouteurs. La nouvelle nouveauté visible concerne le design général qui évolue. En comparaison, voici la paire actuelle.

Les Powerbeats Pro existants ont vu le jour en 2019. Ils sont sans fil. Voici les points forts selon Apple :