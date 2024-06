Apple envisage toujours de mettre un écran au niveau du boîtier des AirPods, comme le montre un brevet de l’entreprise. Il a été déposé en septembre 2022 mais a seulement été accordé cette semaine. Il avait déjà fait parler de lui une première fois en 2023.

Dans son brevet, Apple affirme que « les déficiences liées au contrôle des écouteurs sans fil par l’utilisateur peuvent être réduites ou éliminées ». Apple est un peu vague sur la nature de ces déficiences, mais après avoir indiqué qu’il y en a, le groupe mentionne la manière dont elles sont utilisées. Il laisse entendre que le fait de ne pas pouvoir voir d’informations visuelles lorsque, par exemple, on fait un geste de balayage sur un AirPod est un problème.

La société vante ensuite les avantages d’un écran tactile sur un boîtier. Elle indique qu’un tel écran serait doté d’une interface utilisateur graphique et pourrait être utilisé avec un stylet ou par de simples gestes tactiles.

Comme on peut s’en douter étant donné que c’est lié aux AirPods, l’idée de l’écran est de proposer des contrôles pour la lecture de contenus, comme les musiques. Dans son exemple, Apple montre un bouton de lecture au centre et les boutons pour revenir en arrière et avancer. Cela peut rappeler un iPod nano.

Pour rappel, de faux AirPods avec un écran OLED tactile ont vu le jour en mars. Ils peuvent (plus ou moins) donner un aperçu de ce qu’Apple pourrait proposer à l’avenir.