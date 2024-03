Nous connaissions déjà les contrefaçons de produits Apple, mais on passe un cap aujourd’hui avec des AirPods dont le boîtier de charge dispose d’un écran OLED tactile. On passe un cap parce qu’il s’agit ici de l’inspiration non pas d’un produit existant… mais d’un brevet d’Apple.

En 2021, Apple a obtenu un brevet qui permet d’avoir un écran avec des contrôles. Le fabricant envisageait de contrôler Apple Music via le boîtier en utilisant un écran tactile capacitif avec une interface graphique, permettant à l’utilisateur de gérer la lecture audio, de régler le volume, les chansons favorites et d’interagir avec la musique d’autres façons sans nécessairement regarder le boîtier pour le faire. Apple partageait aussi l’idée du boîtier qui réagit à des gestes spécifiques tels que des tapotements et des glissements pour naviguer dans le contenu de l’écran et invoquer Siri.

Aujourd’hui, des photos et une vidéo montrent l’équivalent du boîtier de charge du brevet, sauf qu’il s’agit d’une contrefaçon et non d’un modèle d’Apple. Activé lorsque l’étui est ouvert, l’écran permet aux utilisateurs de sélectionner les options de contrôle du bruit, d’avoir la fonction « Localiser » pour les écouteurs, de choisir les préréglages de l’égaliseur et de verrouiller l’écran. L’écran indique également le niveau de batterie de chaque AirPod, l’heure actuelle et la connectivité Bluetooth.

Airport with OLED display pic.twitter.com/tehsjwj9iF — fix Apple 🍏 (@lipilipsi) March 13, 2024

Il n’y a pas d’information sur le prix de ces AirPods avec un boîtier disposant d’un écran OLED tactile. Il sera en tout cas intéressant de voir si Apple va proposer un « vrai » boîtier avec écran, comme l’a montré son brevet. Mais aucune rumeur ne suggère un tel design, du moins pour le moment.

Brevet d’Apple