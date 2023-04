Et si un futur boîtier de charge d’AirPods avait un écran tactile pour contrôler la musique ? Apple a réfléchi à cette idée, au point de déposer une demande de brevet. Le dépôt a eu lieu en septembre 2021, mais il est seulement dévoilé publiquement aujourd’hui.

Dans une version, Apple envisage de contrôler Apple Music via le boîtier en utilisant un écran tactile capacitif avec une interface graphique, permettant à l’utilisateur de contrôler la lecture audio, de régler le volume, les chansons favorites et d’interagir avec la musique d’autres façons sans nécessairement regarder le boîtier pour le faire.

Apple partage aussi l’idée du boîtier qui réagit à des gestes spécifiques tels que des tapotements et des glissements pour naviguer dans le contenu de l’écran et invoquer Siri. Dans un scénario, le fabricant décrit comment la pression sur le boîtier pourrait permettre de changer le mode d’écoute des AirPods — faisant probablement référence à la réduction de bruit et au mode transparence.

Au vu de ce que comprend le brevet d’Apple, le boîtier des AirPods pourrait embarquer un processeur et diverses puces pour permettre d’afficher les informations et les transmettre à d’autres appareils connectés, comme un iPhone. D’ailleurs, le brevet suggère une certaine interaction avec des applications de l’iPhone, comme Téléphone, Mail, Messages, Appareil photo et Plans.

Quand verra-t-on ce boîtier d’AirPods avec un écran pour contrôler la musique et d’autres éléments ? Difficile de répondre dans l’immédiat, surtout qu’un brevet obtenu ne signifie pas obligatoirement qu’un produit va voir le jour. Mais on sait au moins que c’est en réflexion chez Apple.