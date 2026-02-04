Apple a commencé à vendre des iPhone 16 et iPhone 16 Pro reconditionnés au niveau de son refurb, ce qui permet d’avoir une baisse de prix. Cela concerne plusieurs pays, dont la France, la Belgique, la Suisse, le Canada ou encore les États-Unis.

Les iPhone 16 (Pro) reconditionnés arrivent sur le refurb d’Apple

En France, Apple propose l’iPhone 16 reconditionné pour 739 €. En comparaison, le modèle neuf coûte 869 €. La remise est donc de 15 %. Au lancement en septembre 2024, Apple demandait 969 €. Le modèle reconditionné a donc le droit à une baisse de 24 % par rapport au prix de 2024.

Pour l’iPhone 16 Plus, Apple demande 819 € pour le modèle reconditionné, contre 969 € pour le modèle neuf, soit une remise d’un peu plus de 15 %. Si on remonte à 2024, le prix était de 1 119 €. La réduction est donc de 27 % si on fait la comparaison avec le tarif d’origine.

Vient ensuite l’iPhone 16 Pro reconditionné vendu 989 €, contre 1 229 € neuf lorsqu’Apple le vendait encore. La réduction est ici de 12,4 %. Quant à l’iPhone 16 Pro Max, le modèle reconditionné est à 1 199 € contre 1 479 € pour le modèle neuf lorsqu’Apple le vendait encore. La réduction ici est de 19 %.

Voici les avantages mis en avant pour ses produits reconditionnés :

Des produits de qualité à des prix avantageux

Rigoureux processus de reconditionnement avant la vente

Couverts par la politique de retour sous 14 jours Apple

Vous pouvez souscrire un contrat AppleCare

Gravure et paquet-cadeau non disponibles pour les produits reconditionnés

Les quantités disponibles sont limitées

Chaque iPhone reconditionné a le droit à une batterie neuve, une coque extérieure neuve et une boîte blanche avec tous les manuels et accessoires.

Il est bon de noter qu’il y a parfois des prix plus intéressants chez les revendeurs pour ce qui est des modèles neufs. Ou bien ces derniers ont peu de différences tarifaires avec les modèles reconditionnés. Il peut donc être plus intéressant de prendre ces modèles, notamment sur Amazon.